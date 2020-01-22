Форварда «Реала» Мариано пытались ограбить в Мадриде
Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления в Мадриде, сообщает Marca.
По сведениям издания, инцидент произошёл сегодня, 22 января. Футболист выходил из торгового центра вместе с девушкой. В этот момент к нему подбежал неизвестный, выхватил сумки с покупками и принялся бежать. Двое прохожих погнались за вором, который бросил сумки и сумел скрыться. Футболист забрал вещи и принял решение не обращаться в полицию.
26-летний Мариано является воспитанником «Реала». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за Суперкубок Испании, в сумме провёл на поле 44 минуты, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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