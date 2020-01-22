Игнашевич сделал подножку Алдонину, когда тот пробегал через строй в «Торпедо»
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич в шутку сфолил на новом члене тренерского штаба клуба Евгении Алдонине, когда тот проходил через строй.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что Алдонин подписал контракт с «Торпедо» до окончания нынешнего сезона. В бытность футболистами Игнашевич и Алдонин на протяжении многих лет вместе выступали за московский ЦСКА.
«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах «автозаводцы» одержали 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Следующий матч клуб проведёт 9 марта на выезде с курским «Авангардом».
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко находится на просмотре в «Торпедо»
Читайте также
- 22 января 2020
-
17:42
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:17
-
15:52
-
15:51
-
15:25
-
15:18
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:30
-
14:18
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:30
-
13:13
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:33
-
12:25
-
12:10
-
11:54
-
11:51
-
11:40
Партнерский контент