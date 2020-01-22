Игнашевич сделал подножку Алдонину, когда тот пробегал через строй в «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич в шутку сфолил на новом члене тренерского штаба клуба Евгении Алдонине, когда тот проходил через строй.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что Алдонин подписал контракт с «Торпедо» до окончания нынешнего сезона. В бытность футболистами Игнашевич и Алдонин на протяжении многих лет вместе выступали за московский ЦСКА.

«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах «автозаводцы» одержали 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Следующий матч клуб проведёт 9 марта на выезде с курским «Авангардом».

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020