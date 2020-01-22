Эпичный промах Соболева на сборах «Крыльев Советов». Видео

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев допустил эпичный промах во время тренировки на сборах самарской команды в Турции.



Во время командного занятия Соболев отправил мяч в створ ворот, однако не рассчитал силы. Мяч пролетел выше перекладины и едва не покинул пределы стадиона, на котором тренировались игроки «Крыльев Советов».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».