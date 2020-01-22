«Локомотив» готовит предложение по защитнику «Ренна» Думбия

Защитник «Ренна» Сулейман Думбия может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает L’Équipe.

Согласно информации источника, «железнодорожники» заинтересованы в подписании 23-летнего игрока французского клуба и уже готовят по нему предложение. Отмечается, что на футболиста также претендует «Анже», который уже сделал предложение об аренде Думбия с правом последующего выкупа. Однако «Ренн» предпочитает продать защитника.

В текущем сезоне Думбия принял участие в трёх матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 2 млн. В его активе три матча в составе сборной Кот-д'Ивуара.