Агент заявил, что не подтверждал интереса «Локомотива» к экс-игроку «Арсенала» Асано

Нобуаки Танабе, агент японского полузащитника белградского «Партизана» Такумы Асано, отреагировал на новость о том, что он якобы подтвердил информацию об интересе московского «Локомотива» к его клиенту.



«Позавчера некий российский журналист прислал мне сообщение в «Фейсбуке» по этому поводу. Обычно я не отвечаю на подобные вещи, но в этот раз просто отправил в ответ эмодзи с поднятым вверх большим пальцем. А затем вышла эта новость. Кстати, я не знаю о «Локомотиве», — написал Танабе в своём «твиттере».



Асано перешёл в «Партизан» летом 2019 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Сербии (13 — в основном составе), в которых стал автором 3 забитых мячей (1 — с пенальти). Контракт игрока с сербским клубом действует до лета 2022 года.



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