Влашич: порекомендовал бы Чалову перейти в клуб АПЛ, который играет в атакующий футбол

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о возможном уходе форварда «армейцев» Фёдора Чалова в английскую Премьер-лигу.
«Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, — переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них.
Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создаётся острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнёры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист», — цитирует Влашича Bobsoccer.
- 22 января 2020
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