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Касильяс может стать президентом Королевской испанской футбольной федерации

Касильяс может стать президентом Королевской испанской футбольной федерации
Футбол / Испания 0

Голкипер «Порту» и легенда сборной Испании Икер Касильяс намерен баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), сообщает Marca.

По информации источника, кандидатуру Касильяса поддерживает Ассоциация испанских футболистов. Напомним, в ближайшее время действующий президент организации Луис Рубиалес предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев женщине-архитектору, которая сделала перепланировку его дома.

Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что голкипер сможет вновь выступать на высоком уровне.

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