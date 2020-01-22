Мбаппе назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Ювентус априори является сильной командой, которая доказала это недавними выходами в финал Лиги чемпионов. Им чего-то не хватало, чтобы выиграть турнир. Но с Роналду у них шансы резко выросли. Это игрок, который помогает побеждать в важных матчах. Так что в этом сезоне «Ювентус» снова будет среди фаворитов турнира. И как обычно это будут «Реал», «Барселона» и «Ливерпуль»», — приводит слова Мбаппе La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся: «Боруссия» (Дортмунд) — «Пари Сен-Жермен», «Реал» — «Манчестер Сити», «Аталанта» — «Валенсия», «Атлетико» — «Ливерпуль», «Челси» — «Бавария», «Лион» — «Ювентус», «Тоттенхэм Хотспур» — «РБ Лейпциг», «Наполи» — «Барселона».
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