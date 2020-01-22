«Анортосис» объявил о заключении контракта с Джано

Кипрский клуб «Анортосис» объявил на своём официальном сайте о заключении контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Джано Ананидзе. Соглашение 27-летнего грузинского футболиста рассчитано до конца сезона.

Фото: Официальный сайт «Анортосиса»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Джано подписал соглашение с «Анортосисом».

Джано защищал цвета московского «Спартака» с 2009 года. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в самарские «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.



В нынешней кампании Джано принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.