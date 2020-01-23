Тедеско: Джикия — капитан «Спартака», а не капитан Джано

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о реакции капитана команды Георгия Джикии на конфликт его друга Джано Ананидзе с Лоренсо Мельгарехо и уход грузинского полузащитника из клуба.
«Джикия — капитан «Спартака», а не капитан Джано. Конечно, когда футболисты долго играют вместе, с кем-то становятся друзьями, это нормально. Но самое главное — быть профессионалами. Джикия – профессионал и профессионально повёл себя в той ситуации (после конфликта Ананидзе и Мельгарехо. — Прим. «Чемпионата»). У меня не было с этим никаких проблем. Затем мы должны были объяснить наше решение команде. Это было несложно, потому что так решили игроки.
С Джано всё было ясно заранее. Он пришёл к нам и попросил о большем игровом времени, но такую гарантию мы не можем дать ни одному игроку. Поэтому Джано принял решение разорвать контракт. По поводу остальных – мы не планируем ни с кем расставаться. Сейчас с нами тренируются молодые игроки: кто не сможет играть с нами — вернётся во вторую команду. Им нужно получать игровую практику, потому что это важно для их становления», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров.
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