Фердинанд: «МЮ» потратил на покупку игроков £ 600 млн, а лучшими оказываются воспитанники

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил с критикой трансферной политики «красных дьяволов» после домашнего поражения от «Бёрнли» (0:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
«Смотришь на некоторых футболистов, которые появились в команде: они вообще были по-настоящему игроками «МЮ»? Кто их покупает – тренер, здесь и сейчас, или клуб? На эту команду потратили £ 600 млн, а лучшими игроками в сезоне оказываются свои воспитанники. Это многое говорит о том, как набирали игроков, как паршиво это делалось. Посмотрите на «Ливерпуль» – они покупают футболистов, которые лучше всего подойдут под их систему. И дело не в краткосрочной перспективе
Команде нужен человек, который придёт с пониманием того, что нужно сделать. Нужно всё собрать воедино, а не искать проблему в чем-то одном. Я люблю этот клуб и желаю ему всего наилучшего. Но после победы над «ПСЖ» у команды очень тернистый путь», — приводит слова Фердинанда BBC.
Уступив во второй игре кряду «Манчестер Юнайтед» c 34 очками после 24 туров занимает 5-е место в чемпионате Англии. Отставание до зоны Лиги чемпионов составляет 6 очков.
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