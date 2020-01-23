Моуринью: «Тоттенхэму» не везёт с травмами, а в запасе нет атакующих игроков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подвёл итоги победного домашнего матча 24-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (2:1).

«Очень важная победа для «Тоттенхэма» в матче со сложным соперником. Во втором тайме у нас возникли проблемы, в которых мы можем винить только себя. Мы в таком положении, когда мне приходится очень много думать. Ведь когда я смотрю на запас, у нас там нет атакующих игроков. Я вынужден был снять Ламелу с игры из-за усталости, но мы здорово отреагировали и забили второй гол.

Когда «Челси» хочет выиграть, они могут выпустить Батшуайи. Когда «Манчестер Сити» меняет Габриэла Жезуса, у них выходит Агуэро. Нам не везёт с травмами, вернулся Льорис, но сломался Уинкс.

Трансферы? Каждый человек в команде пытается дать нам лучшее. Мы размышляем и общаемся каждый день. Нужно сохранять спокойствие», — цитирует Моуринью BBC.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 34 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.