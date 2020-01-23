Моуринью: «Тоттенхэму» не везёт с травмами, а в запасе нет атакующих игроков

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подвёл итоги победного домашнего матча 24-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (2:1).
«Очень важная победа для «Тоттенхэма» в матче со сложным соперником. Во втором тайме у нас возникли проблемы, в которых мы можем винить только себя. Мы в таком положении, когда мне приходится очень много думать. Ведь когда я смотрю на запас, у нас там нет атакующих игроков. Я вынужден был снять Ламелу с игры из-за усталости, но мы здорово отреагировали и забили второй гол.
Когда «Челси» хочет выиграть, они могут выпустить Батшуайи. Когда «Манчестер Сити» меняет Габриэла Жезуса, у них выходит Агуэро. Нам не везёт с травмами, вернулся Льорис, но сломался Уинкс.
Трансферы? Каждый человек в команде пытается дать нам лучшее. Мы размышляем и общаемся каждый день. Нужно сохранять спокойствие», — цитирует Моуринью BBC.
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 34 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 23 января 2020
-
02:49
-
02:34
-
02:08
-
01:20
-
01:01
-
00:44
-
00:35
-
00:28
-
00:23
-
00:22
-
00:10
-
00:03
- 22 января 2020
-
23:49
-
23:31
-
23:30
-
23:16
-
23:16
-
23:01
-
22:54
-
22:33
-
22:17
-
22:16
-
21:55
-
21:50
-
21:28
-
21:28
-
21:17
-
21:09Джано подписал контракт с «Анортосисом» Эксклюзив
-
20:47
-
20:35
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:15
-
20:02