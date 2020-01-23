Бубнов: в «Сочи» Кокорин точно получит достаточно игровой практики и поможет клубу

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ситуациию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин очень много пропустил, ему нужно набрать форму, обрести игровой тонус, для чего необходима постоянная практика. В «Зените» сейчас на ходу Дзюба и Азмун, скоро восстановится дорогой летний новичок Малком, которому нужно входить в состав. В таких условиях Александр рисковал большую часть времени провести на скамейке, что ему категорически противопоказано, если рассуждать о выходе на прежний уровень.

В прошлое трансферное окно целая группа бывших зенитовцев переехала в стан новичка премьер-лиги, потому решение по Кокорину вполне логичное и с этой точки зрения. Основная проблема «Сочи» как раз связана с атакой, дефицитом остроты у чужих ворот, плохой реализацией. Прежний Кокорин вполне способен решить этот момент, помочь «Сочи» регулярно забивать и сохранить прописку в премьер-лиге. В этом клубе Кокорин точно получит достаточно игрового времени», — приводит слова Бубнова Sportbox.