Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бубнов: в «Сочи» Кокорин точно получит достаточно игровой практики и поможет клубу

Бубнов: в «Сочи» Кокорин точно получит достаточно игровой практики и поможет клубу
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ситуациию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин очень много пропустил, ему нужно набрать форму, обрести игровой тонус, для чего необходима постоянная практика. В «Зените» сейчас на ходу Дзюба и Азмун, скоро восстановится дорогой летний новичок Малком, которому нужно входить в состав. В таких условиях Александр рисковал большую часть времени провести на скамейке, что ему категорически противопоказано, если рассуждать о выходе на прежний уровень.

В прошлое трансферное окно целая группа бывших зенитовцев переехала в стан новичка премьер-лиги, потому решение по Кокорину вполне логичное и с этой точки зрения. Основная проблема «Сочи» как раз связана с атакой, дефицитом остроты у чужих ворот, плохой реализацией. Прежний Кокорин вполне способен решить этот момент, помочь «Сочи» регулярно забивать и сохранить прописку в премьер-лиге. В этом клубе Кокорин точно получит достаточно игрового времени», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Медведев подтвердил договорённость «Зенита» и «Сочи» об аренде Кокорина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020