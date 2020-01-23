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«Тоттенхэм» ведёт переговоры по нападающему «Реал Сосьедад» Виллиану Жозе

«Тоттенхэм» ведёт переговоры по нападающему «Реал Сосьедад» Виллиану Жозе
Футбол / Англия 0

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» ведёт переговоры по трансферу 28-летнего бразильского нападающего «Реал Сосьедад» Виллиану Жозе, сообщает The Guardian.

В 28-летнем Виллиане Жозе «Тотенхэм» видит замену травмированному лидеру клуба – Гарри Кейну. В 2018 году бразилец подписал новый контракт с испанским клубом, в котором предусмотрена опция выкупа игрока за € 70 млн. Именно эту сумму желает выручить его нынешний клуб, что может стать камнем преткновения в этой сделке, так как клуб с Туманного Альбиона не желает платить за игрока такую большую сумму. Пока между клубами нет соглашения, но переговоры продолжаются. «Реал Сосьедад» собирается определиться по игроку в самое ближайшее время, утверждает источник.

В текущем сезоне за «Реал Сосьедад» Виллиан Жозе принял участие в 22 играх, в которых он отметился 8 забитыми мячами. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 32 млн.

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