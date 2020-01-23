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«Эвертон» и «Интер» заинтересованы в полузащитнике «Наполи» Аллане

«Эвертон» и «Интер» заинтересованы в полузащитнике «Наполи» Аллане
Футбол / Англия 0

Английский «Эвертон» и итальянский «Интер» проявляют интерес к 29-летнему бразильскому полузащитнику «Наполи» Аллану, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Миланский «Интер» готов предложить очередной обмен «Наполи», на этот раз они желают включить в сделку по переходу Аллана уругвайского полузащитника миланского клуба 28-летнего уругвайца Матиаса Весино. Ранее «Интер» предлагал полузащитника Маттео Политано в обмен на нападающего неаполитанского клуба Фернандо Льоренте.

Ещё одним клубом заинтересованным в Аллане является клуб английской Премьер-лиги «Эвертон». Нынешний тренер «ирисок» Карло Анчелотти уже работал с полузащитником в период своей тренерской карьеры в «Наполи» и желает перевезти бразильца в Англию.

В этом сезоне Аллан принял участие в 20 играх за «Наполи», в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 50 млн. Ранее серьёзный интерес к игроку проявлял француский «ПСЖ».

«Интер» принял предложение «Наполи» в размере € 25 млн за Политано
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