В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании Прядкина

Российская Премьер-Лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом с РФС, вызванным выборами Сергея Прядкина президентом Премьер-Лиги.
«Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – цитирует заявление пресс-службы РПЛ «БИЗНЕС Online».
Также в РПЛ напомнили, что решения собрания невозможно признать недействительным, так как все члены организации приняли участие в заседании.
Напомним, Сергей Прядкин был переизбран президентом Российской Премьер-Лиги. Соответствующее решение приняли клубы турнира. Прядкин занимает этот пост с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).
- 23 января 2020
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