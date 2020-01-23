Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании Прядкина

В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании Прядкина
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом с РФС, вызванным выборами Сергея Прядкина президентом Премьер-Лиги.

«Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – цитирует заявление пресс-службы РПЛ «БИЗНЕС Online».

Также в РПЛ напомнили, что решения собрания невозможно признать недействительным, так как все члены организации приняли участие в заседании.

Напомним, Сергей Прядкин был переизбран президентом Российской Премьер-Лиги. Соответствующее решение приняли клубы турнира. Прядкин занимает этот пост с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

Юрист — о выборах Прядкина: нельзя, чтобы мужики просто собрались и переизбрали президента
Юристы: РФС не может оспорить решение общего собрания членов РФПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020