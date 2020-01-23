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Озил заинтересовал клуб MLS

Озил заинтересовал клуб MLS
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает журналист Washington Post Стивен Гофф в своём твиттер-аккаунте.

По информации источника, вчера, 21 января, руководство «Ди-Си Юнайтед» провело встречу в Лондоне с игроками и агентами, включая представителей Месута Озила. Также отмечается, что столичный клуб MLS не сможет подписать хавбека до 2021 года.

Сам Озил недавно заявил, что полностью доволен своим контрактом и не намерен покидать английский клуб до его окончания.

Соглашение футболиста с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Немецкий полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, в которых на его счету всего одна результативная передача.

Озил: я доволен своим контрактом в «Арсенале»
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