Озил заинтересовал клуб MLS
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в чемпионате США, сообщает журналист Washington Post Стивен Гофф в своём твиттер-аккаунте.
По информации источника, вчера, 21 января, руководство «Ди-Си Юнайтед» провело встречу в Лондоне с игроками и агентами, включая представителей Месута Озила. Также отмечается, что столичный клуб MLS не сможет подписать хавбека до 2021 года.
Сам Озил недавно заявил, что полностью доволен своим контрактом и не намерен покидать английский клуб до его окончания.
Соглашение футболиста с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Немецкий полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Англии в этом сезоне, в которых на его счету всего одна результативная передача.
Озил: я доволен своим контрактом в «Арсенале»
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