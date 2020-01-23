Подольски стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»

Немецкий нападающий «Виссел Кобе» Лукаш Подольски перешёл в «Антальяспор», сообщается в официальном «твиттере» турецкого клуба.
Футболист достался туркам бесплатно и получил в клубе 11-й номер. В «Антальяспоре» он будет выступать вместе с российским защитником Фёдором Кудряшовым.
34-летний Подольски является воспитанником «Кёльна». Также он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». За сборную Германии сыграл 130 матчей и забил 49 голов. Подольски становился чемпионом Германии, чемпионом мира, обладателем Кубков Англии, Германии и Турции.
«Антальяспор», набрав 14 очков в 18 матчах, находится в зоне вылета и занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Следующий матч клуб проведёт 26 января в гостях с «Денизлиспором».
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