Подольски стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»

Немецкий нападающий «Виссел Кобе» Лукаш Подольски перешёл в «Антальяспор», сообщается в официальном «твиттере» турецкого клуба.

Футболист достался туркам бесплатно и получил в клубе 11-й номер. В «Антальяспоре» он будет выступать вместе с российским защитником Фёдором Кудряшовым.

34-летний Подольски является воспитанником «Кёльна». Также он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». За сборную Германии сыграл 130 матчей и забил 49 голов. Подольски становился чемпионом Германии, чемпионом мира, обладателем Кубков Англии, Германии и Турции.

«Антальяспор», набрав 14 очков в 18 матчах, находится в зоне вылета и занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Следующий матч клуб проведёт 26 января в гостях с «Денизлиспором».