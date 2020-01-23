Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Подольски стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»

Подольски стал одноклубником Кудряшова в «Антальяспоре»
Футбол / Прочие турниры 0

Немецкий нападающий «Виссел Кобе» Лукаш Подольски перешёл в «Антальяспор», сообщается в официальном «твиттере» турецкого клуба.

Футболист достался туркам бесплатно и получил в клубе 11-й номер. В «Антальяспоре» он будет выступать вместе с российским защитником Фёдором Кудряшовым.

34-летний Подольски является воспитанником «Кёльна». Также он выступал за «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай». За сборную Германии сыграл 130 матчей и забил 49 голов. Подольски становился чемпионом Германии, чемпионом мира, обладателем Кубков Англии, Германии и Турции.

«Антальяспор», набрав 14 очков в 18 матчах, находится в зоне вылета и занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Следующий матч клуб проведёт 26 января в гостях с «Денизлиспором».

Подольски готов выступить на Олимпиаде-2020
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020