«Шахтёр» готов продать Матвиенко «Арсеналу» за £ 30 млн

Руководство донецкого «Шахтёра» сообщило представителям лондонского «Арсенала», что покупка защитника Николая Матвиенко обойдётся им в £ 30 млн (€ 35,5 млн), информирует Sky Sports.

Стороны уже начали переговоры о трансфере. «Арсенал» надеется заполучить игрока сборной Украины уже в январе. При этом «канониры» предпочитают вариант с арендой.

Матвиенко — воспитанник «Шахтёра». За основную команду «горняков» защитник дебютировал в 2015 году. Контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за «Шахтёр» во всех турнирах.

«Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, «Арсенал» идёт 10-м в английской Премьер-лиге.