«Шахтёр» готов продать Матвиенко «Арсеналу» за £ 30 млн
Руководство донецкого «Шахтёра» сообщило представителям лондонского «Арсенала», что покупка защитника Николая Матвиенко обойдётся им в £ 30 млн (€ 35,5 млн), информирует Sky Sports.
Стороны уже начали переговоры о трансфере. «Арсенал» надеется заполучить игрока сборной Украины уже в январе. При этом «канониры» предпочитают вариант с арендой.
Матвиенко — воспитанник «Шахтёра». За основную команду «горняков» защитник дебютировал в 2015 году. Контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за «Шахтёр» во всех турнирах.
«Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, «Арсенал» идёт 10-м в английской Премьер-лиге.
Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»
Читайте также
- 23 января 2020
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:06
-
15:57
-
15:41
-
15:29
-
15:24
-
15:02
-
14:40
-
14:38
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:19
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:20
-
12:09
-
12:01
-
11:50
-
11:27
-
11:15
-
10:52
Партнерский контент