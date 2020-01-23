Давид Сильва: «Реал» звал меня каждый год, но я отказывался
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что он неоднократно отклонял предложения мадридского «Реала». Будучи подростком, испанец жил с семьёй на Канарских островах и прошёл просмотр на базе «Королевского клуба» в Вальдебебасе, но отец игрока не разрешил ему покинуть родительский дом.
«Реал» звал меня каждый год, но я отказывался. Я играл в родном городе до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет», — приводит слова Сильвы AS.
34-летний Сильва является воспитанником «Валенсии». В 2010 году он перешёл в «Манчестер Сити» за € 28,75 млн. В нынешнем сезоне испанский хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором трёх забитых мячей и семи результативных передач.
«Манчестер Сити» не будет покупать игрока на замену Сильве
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