«Манчестер Сити» не будет покупать игрока на замену Сильве
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не будет покупать игрока на замену полузащитнику Давиду Сильве, который покинет клуб в конце этого сезона.
«Не думаю, что мы будем что-нибудь делать с этой позицией. Сомневаюсь, что мы будем кого-то приобретать. Вполне возможно, что через полгода всё изменится и я поменяю своё мнение, но сейчас я не думаю на этот счёт. Сейчас на эту позицию игроков в составе достаточно.
На этой позиции может сыграть Фил Фоден или Бернарду Силва. Не стоит забывать об Илкае Гюндогане и Кевине Де Брёйне, поэтому я не считаю, что мы нуждаемся в новых игроках. Сейчас у меня такое мнение, но посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Гвардиолы Mirror.
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