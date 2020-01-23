Воронин: футбол — это Европа, а никак не Россия с Украиной

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин выразил мнение, что украинским и российским футболистам нужно переходить в европейские клубы.

«Я всё время говорил, что для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Взять хотя бы нашу национальную команду, Украину. Посмотрите, сколько там ребят выступают в различных чемпионатах. За счёт этого они прибавляют.



Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в «Манчестер Сити». Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Там можно даже не получать игровое время, условно говоря. Он молодой, у него вся жизнь впереди. Лучше тренироваться в «Сити», чем играть в лучшем клубе России или Украины. Не хочу никого тут обидеть. Ты больше наберёшься опыта.



Когда ты выходишь на поле против команд из нижней части турнирной таблицы РПЛ и забиваешь им, то считаешь себя в порядке. А затем в составе национальной сборной сталкиваешься с Бельгией — а там ведь уровень совершенно другой, — и тебя начинают возить, и ты уже не знаешь, что с этим делать.



В Европе ты с мастерами высокого класса играешь на каждой неделе, ты к встрече с ними ментально и физически уже готов. Взять хотя бы хоккей, где все стремятся попасть в НХЛ. А почему? Потому что там выступают все самые лучшие.



Надо молодых ребят отпускать в Европу. Пусть они пробуют свои силы. Не подойдут – вернутся обратно. Футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной, там уровень так себе. Футбол был в последний раз в Советском Союзе, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50–60 тысяч человек», – приводит слова Воронина News.ru.