«Сампдория» объявила о переходе защитника «Наполи» Тонелли

«Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Наполи» Лорензо Тонелли.
Сообщается, игрок до конца нынешнего сезона будет выступать за «Сампдорию» на правах аренды, после чего вступит в силу контракт с 30-летним футболистом до 2022 года.
В прошлом сезоне Тонелли уже выступал за «Сампдорию» на правах аренды. В нынешнем сезоне итальянец не провёл за «Наполи» ни одного матча.
После 20 туров чемпионата Италии «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Наполи» в свою очередь располагается на 11-м месте, записав в свой актив 24 очка.
В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Сассуоло». Встреча состоится 26 января, игра начнётся в 17:00 мск.
Расписание матчей чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».
- 24 января 2020
-
04:45
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
-
00:28
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:56
-
22:41
-
22:31
-
22:19
-
21:58
-
21:54
-
21:38
-
21:19
-
21:10
-
20:56
-
20:48
-
20:33
-
20:19
-
19:54
-
19:49
-
19:34
-
19:31
-
19:12
-
19:00
-
18:58