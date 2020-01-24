«Сампдория» объявила о переходе защитника «Наполи» Тонелли

«Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Наполи» Лорензо Тонелли.

Сообщается, игрок до конца нынешнего сезона будет выступать за «Сампдорию» на правах аренды, после чего вступит в силу контракт с 30-летним футболистом до 2022 года.

В прошлом сезоне Тонелли уже выступал за «Сампдорию» на правах аренды. В нынешнем сезоне итальянец не провёл за «Наполи» ни одного матча.

После 20 туров чемпионата Италии «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Наполи» в свою очередь располагается на 11-м месте, записав в свой актив 24 очка.

В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Сассуоло». Встреча состоится 26 января, игра начнётся в 17:00 мск.

Расписание матчей чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».