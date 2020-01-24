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«Уфа» подписала контракт с нападающим юношеской сборной России

«Уфа» подписала контракт с нападающим юношеской сборной России
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» в своём официальном «твиттере» сообщила о переходе нападающего Гамида Агаларова. С 19-летним футболистом был заключён контракт на три года.

Агаларов является воспитанником «Анжи». За основной состав махачкалинской команды форвард дебютировал в июле 2018 года. С того момента Гамид провёл в Российской Премьер-Лиге 7 матчей. В сезоне-2018/2019 игрок принял участие в двух встречах Юношеской лиги УЕФА, в которых забил гол.

В нынешнем сезоне за «Анжи» в Профессиональной футбольной лиге зоны Юг Агаларов провёл 15 матчей, записал на свой счёт 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также нападающий вызывается в юношескую сборную России, за которую отличился 9 голами в 21 встрече.

«Уфа», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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