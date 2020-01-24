«Уфа» подписала контракт с нападающим юношеской сборной России

«Уфа» в своём официальном «твиттере» сообщила о переходе нападающего Гамида Агаларова. С 19-летним футболистом был заключён контракт на три года.
Агаларов является воспитанником «Анжи». За основной состав махачкалинской команды форвард дебютировал в июле 2018 года. С того момента Гамид провёл в Российской Премьер-Лиге 7 матчей. В сезоне-2018/2019 игрок принял участие в двух встречах Юношеской лиги УЕФА, в которых забил гол.
В нынешнем сезоне за «Анжи» в Профессиональной футбольной лиге зоны Юг Агаларов провёл 15 матчей, записал на свой счёт 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также нападающий вызывается в юношескую сборную России, за которую отличился 9 голами в 21 встрече.
«Уфа», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 24 января 2020
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
06:16
-
04:45
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
-
00:28
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:56
-
22:41
-
22:31
-
22:19
-
21:58
-
21:54
-
21:38