Хавбек тульского «Арсенала» Хлусевич отправился на просмотр в «Порту»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту».
18-летний игрок первые дни будет работать со сверстниками, после чего некоторое время проведёт во второй команде португальского клуба. В случае положительного решения Хлусевич продолжит карьеру в Португалии в качестве арендованного игрока.
В этом сезоне Даниил Хлусевич провёл за тульский «Арсенал» 18 матчей в первенстве молодёжных команд. Полузащитник стал автором 8 голов и отметился 7 результативными передачами.
«Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Игоря Черевченко набрали 25 очков в 19 турах чемпионата.
Руководитель «Арсенала» Аджоев: оба прошедших матча получились боевыми
Читайте также
- 24 января 2020
-
12:23
-
12:06
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:38
-
11:02
-
11:02
-
10:43
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
08:57
-
08:45
-
08:30
-
06:16
-
04:45
-
03:21
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:37
-
00:52
-
00:28
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
Партнерский контент