Хавбек тульского «Арсенала» Хлусевич отправился на просмотр в «Порту»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич отправился на просмотр в португальский «Порту».

18-летний игрок первые дни будет работать со сверстниками, после чего некоторое время проведёт во второй команде португальского клуба. В случае положительного решения Хлусевич продолжит карьеру в Португалии в качестве арендованного игрока.

В этом сезоне Даниил Хлусевич провёл за тульский «Арсенал» 18 матчей в первенстве молодёжных команд. Полузащитник стал автором 8 голов и отметился 7 результативными передачами.

«Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Игоря Черевченко набрали 25 очков в 19 турах чемпионата.