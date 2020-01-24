Руководитель «Арсенала» Аджоев: оба прошедших матча получились боевыми

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, посетивший два контрольных матча команды на сборе в Турции, поделился впечатлениями от прошедших игр. В этих встречах «оружейники» обыграли азербайджанский клуб «Кешля» (2:1) и румынский «Сепси» (1:0).

«Наша команда находится в Белеке уже десять дней. Идёт первый сбор, на котором закладывается фундамент на оставшуюся часть чемпионата. Ребята работают в отличных условиях, всё необходимое для тренировочного процесса, восстановления у них есть. В эти дни команде были предложены достаточно серьёзные нагрузки. За исключением одного дня, футболисты работали в режиме двухразовых тренировок.

Что касается спаррингов, то оба прошедших матча получились боевыми. Не сказал бы, что они носили характер товарищеских встреч, это были вполне серьёзные игры. Да, на сборах результат не имеет первостепенного значения, но каждый футболист хочет выигрывать в любом матче. Хочет побеждать всегда, и это правильно. Важно отметить, что и «Кешля», и «Сепси» находятся уже в хорошем игровом тонусе, поскольку чемпионаты Азербайджана и Румынии возобновляются в первых числах февраля. Для них подготовка находится в завершающей стадии, поскольку совсем скоро им предстоят официальные игры. Тем не менее нам удалось одержать две победы в этих матчах, что всегда приятно.

Кто из наших новичков наиболее ярко проявил себя в первой части чемпионата? Многие смотрелись достаточно убедительно. Это и Луценко, и Бауэр, которые, напомню, достались нам бесплатно. Уже можно сказать, что оба влились в коллектив и принесли пользу команде. В отдельных матчах очень неплохо выглядел Ломовицкий. Это нормально, ребята должны помогать нам, для этого мы их и брали. Теперь важно проявить себя и во второй части чемпионата, потому что всё будет решаться именно в ней», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.