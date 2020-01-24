Слуцкий: матч с ЦСКА? Он будет в следующей жизни. В ней я, может, буду котом

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче с его бывшей командой ЦСКА.
«Чем для меня будет матч с ЦСКА? Ой, это так далеко. Мы будем играть в следующей моей жизни. Пока не готов обсуждать, кем буду в этой следующей жизни: может, котом, а может, кем-то ещё…» — сказал Слуцкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
ЦСКА и «Рубин» встретятся в 28-м туре Российской Премьер-Лиги 3 мая. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. После 19 туров «армейцы», набрав 34 очка, занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства. Казанцы (19) находятся в зоне стыковых матчей, располагаясь на 13-й строчке.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством «армейцы» завоевали семь трофеев, среди которых три титула чемпионов России и два Кубка страны.
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