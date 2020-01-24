Мамаев забил дебютный гол за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал автором третьего гола жёлто-синих в товарищеском матче с «Ригой» (3:1). 31-летний россиянин отличился на 63-й минуте, реализовав пенальти. Для Мамаева этот мяч стал дебютным за команду из Ростова-на-Дону.

Напомним, Павел стал игроком «Ростова» в конце сентября 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета «Краснодара», московского ЦСКА и столичного «Торпедо».

«Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. В 19 встречах команда Валерия Карпина одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В 20-м туре чемпионата России жёлто-синие встретятся с «Ахматом». Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.