Мамаев забил дебютный гол за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев стал автором третьего гола жёлто-синих в товарищеском матче с «Ригой» (3:1). 31-летний россиянин отличился на 63-й минуте, реализовав пенальти. Для Мамаева этот мяч стал дебютным за команду из Ростова-на-Дону.
Напомним, Павел стал игроком «Ростова» в конце сентября 2019 года. Ранее хавбек защищал цвета «Краснодара», московского ЦСКА и столичного «Торпедо».
«Ростов» завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. В 19 встречах команда Валерия Карпина одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
В 20-м туре чемпионата России жёлто-синие встретятся с «Ахматом». Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.
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