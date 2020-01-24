Гвардиола прокомментировал возможный рекорд «Ливерпуля» по набранным очкам в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном установлении «Ливерпулем» рекорда по набранным очкам в английской Премьер-лиге за сезон. На сегодняшний день лучший результат по этому показателю продемонстрировали «горожане» в сезоне-2017/2018 — 100 очков. После 23 сыгранных матчей текущего сезона в активе «Ливерпуля» 67 очков.

«Это может случиться, рекорды всегда существовали для того, чтобы их били. Мы установили своё достижение, когда многие думали, что его невозможно превзойти. Рано или поздно это произойдёт — либо в этом сезоне, либо в будущем. История это ясно подтверждает. Сейчас „Ливерпуль“ нелегко обыграть, они нашли способ выигрывать в матчах», — приводит слова Гвардиолы Mirror.