Исламхан забил гол на тренировке «Зенита». Видео
«Зенит» опубликовал видео, посвящённое вечерней тренировке команды. В ролик попал момент с голом полузащитника Бауыржана Исламхана, который находится на просмотре в клубе из Санкт-Петербурга.
Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.
Исламхан начал карьеру профессионального футболиста в «Таразе» в 2011 году. Затем хавбек выступал за «Кубань», «Астану» и «Кайрат». В настоящее время 26-летний казахстанец является свободным агентом.
«Зенит» завершил первую часть нынешнего сезона на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Сергея Семака набрали 45 очков. Сине-бело-голубые также вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с грозненским «Ахматом».
Семак: Исламхан очень здорово оснащён технически, выводы сделаем в конце сборов
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