Исламхан забил гол на тренировке «Зенита». Видео

«Зенит» опубликовал видео, посвящённое вечерней тренировке команды. В ролик попал момент с голом полузащитника Бауыржана Исламхана, который находится на просмотре в клубе из Санкт-Петербурга.

Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.

Исламхан начал карьеру профессионального футболиста в «Таразе» в 2011 году. Затем хавбек выступал за «Кубань», «Астану» и «Кайрат». В настоящее время 26-летний казахстанец является свободным агентом.

«Зенит» завершил первую часть нынешнего сезона на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Сергея Семака набрали 45 очков. Сине-бело-голубые также вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с грозненским «Ахматом».