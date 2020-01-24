Федотов: конечно, ждём Кокорина в «Сочи». Были бы рады, если у него есть желание

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с арендой у «Зенита» форварда Александра Кокорина.

«Всё уже написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждём. Если есть желание играть в „Сочи“, естественно, мы были бы рады», — приводит слова Федотова «Р-Спорт».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В той встрече футболист был капитаном петербургской команды и забил три мяча. 22 января аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.