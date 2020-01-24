«Ливерпуль» заинтересован в услугах Иско

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Приобрести 27-летнего испанца хотят также туринский «Ювентус» и несколько клубов английской Премьер-лиги, сообщает Calciomercarto.com.

Иско выступает за «Реал» с лета 2013 года. Ранее хавбек защищал цвета «Малаги» и «Валенсии». Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.

В нынешнем сезоне Иско забил 1 гол в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Ливерпуль», набрав 67 очков в 23 встречах, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. 29 января мерсисайдцы проведут перенесённый матч 18-го тура с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоится в столице Англии на стадионе «Олимпийский», начало — в 22:45 мск.