Ф. де Йонг: «Барселона» преуспевала с Вальверде. Надеюсь, это не изменится при Сетьене

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о смене главного тренера команды.

«Обычно, когда меняется тренер, это не очень хороший знак. Думаю, мы могли бы играть лучше, но не считаю, что мы играли ужасно. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Нам также удалось пройти дальше в Кубке Испании, хотя, конечно, в матче с «Ивисой» мы не показали того футбола, который хотели. Команда преуспевала с Эрнесто Вальверде, и я надеюсь, что это не изменится при Энрике Сетьене», — цитирует де Йонга Sport.es.

Завтра, 25 января, «Барселона» проведёт выездной матч 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Встреча состоится на стадионе «Месталья», начало — в 18:00 мск.