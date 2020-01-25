La Gazzetta dello Sport: «Интер» представит Эриксена 27 января
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в миланском «Интере». Чёрно-синие официально представят датчанина 27 января, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стороны уже согласовали трансфер. Приобретение 27-летнего футболиста обойдётся «Интеру» в € 20 млн.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. Ранее хавбек защищал цвета амстердамского «Аякса». Контракт игрока со «шпорами» рассчитан до 30 июня.
В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в свой актив в 5 встречах Лиги чемпионов.
«Интер», набрав 47 очков в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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