«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Брешия» принимала «Милан». Встреча состоялась в Брешии на стадионе «Марио Ригамонти» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
С приходом 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича «Милан» одержал четыре победы в пяти матчах. В чемпионате Италии были обыграны «Кальяри» (2:0), «Удинезе» (3:2) и «Брешия» (1:0). Ещё одна победа состоялась в игре 1/8 финала Кубка Италии со «СПАЛ» (3:0). В первой встрече после возвращения Ибрагимовича красно-чёрные сыграли в нулевую ничью с «Сампдорией» (0:0). Таким образом, победная серия «Милана», с учётом кубковой игры, достигла четырёх матчей.
Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0).
«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе красно-чёрных 31 очко.
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