«Валенсия» — «Барселона»: составы команд на матч 21-го тура Примеры
Тренерские штабы «Валенсии» и «Барселоны» определились с составами на матч 21-го тура испанской Примеры.
«Валенсия»: Доменек, Гайя, Паулиста, Гарай, Торрес, Васс, Солер, Кондогбиа, Коклен, Гомес, Гамейро.
Запасные: Риверо, Хауме, Мангала, Эскердо, Ли, Собрино, Родриго.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Юмтити, де Йонг, Бускетс, Артур, Гризманн, Фати, Месси.
Запасные: Пенья, Семеду, Фирпо, Лангле, Кольядо, Ракитич, Видаль.
Встреча состоится сегодня, 25 января, в Валенсии на стадионе «Месталья», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (31) занимает восьмое место.
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