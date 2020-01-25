«Валенсия» — «Барселона»: составы команд на матч 21-го тура Примеры

Тренерские штабы «Валенсии» и «Барселоны» определились с составами на матч 21-го тура испанской Примеры.

«Валенсия»: Доменек, Гайя, Паулиста, Гарай, Торрес, Васс, Солер, Кондогбиа, Коклен, Гомес, Гамейро.

Запасные: Риверо, Хауме, Мангала, Эскердо, Ли, Собрино, Родриго.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Роберто, Альба, Юмтити, де Йонг, Бускетс, Артур, Гризманн, Фати, Месси.

Запасные: Пенья, Семеду, Фирпо, Лангле, Кольядо, Ракитич, Видаль.

Встреча состоится сегодня, 25 января, в Валенсии на стадионе «Месталья», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (31) занимает восьмое место.