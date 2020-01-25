«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

«Зенит» потерпел поражение в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6.
Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут. В составе сине-бело-голубых по голу в актив записали защитник Йордан Осорио и полузащитники Олег Шатов и Роберт Мак. У австрийской команды забивали защитник Андре Рамальо, хавбеки Карим Адейеми и Петер Покорны и нападающие Мергим Бериша, Хван Хи Чан и Секу Койта.
«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (45 очков) и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.
- 25 января 2020
-
18:46
-
18:45
-
18:22
-
18:11
-
17:48
-
17:40
-
17:30
-
17:17
-
17:12
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:25
-
14:14
-
14:13
-
13:56
-
13:46
-
13:34
-
13:29
-
13:16
-
12:56
-
12:52
-
12:34