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«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» потерпел поражение в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6.

Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут. В составе сине-бело-голубых по голу в актив записали защитник Йордан Осорио и полузащитники Олег Шатов и Роберт Мак. У австрийской команды забивали защитник Андре Рамальо, хавбеки Карим Адейеми и Петер Покорны и нападающие Мергим Бериша, Хван Хи Чан и Секу Койта.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (45 очков) и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 января 2020, суббота. 16:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
6 : 3
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Бериша – 5' (пен)   2:0 Рамальо – 33'   3:0 Чан – 34'   3:1 Осорио – 53'   3:2 Шатов – 54'   4:2 Адейеми – 63'   4:3 Мак – 76'   5:3 Покорны – 79'   6:3 Койта – 93'
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