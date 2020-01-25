«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

«Зенит» потерпел поражение в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6.



Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут. В составе сине-бело-голубых по голу в актив записали защитник Йордан Осорио и полузащитники Олег Шатов и Роберт Мак. У австрийской команды забивали защитник Андре Рамальо, хавбеки Карим Адейеми и Петер Покорны и нападающие Мергим Бериша, Хван Хи Чан и Секу Койта.



«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (45 очков) и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.