Линекер — после поражения «Барселоны»: Сетьен — вон!
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий в роли ведущего на британском телевидении, отреагировал на поражение каталонской команды в матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:2).
«Сетьен — вон!» — написал экс-нападающий в своём «твиттере».
Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен возглавил команду в середине этого месяца, сменив отправленного в отставку Эрнесто Вальверде. Матч с «Валенсией» стал для специалиста третьим у руля сине-гранатовых. В предыдущих встречах коллектив одолел «Гранаду» в чемпионате Испании (1:0) и победил «Ивису» в Кубке страны (2:1).
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
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Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.
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