Линекер — после поражения «Барселоны»: Сетьен — вон!

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер, ныне выступающий в роли ведущего на британском телевидении, отреагировал на поражение каталонской команды в матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:2).



«Сетьен — вон!» — написал экс-нападающий в своём «твиттере».



Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен возглавил команду в середине этого месяца, сменив отправленного в отставку Эрнесто Вальверде. Матч с «Валенсией» стал для специалиста третьим у руля сине-гранатовых. В предыдущих встречах коллектив одолел «Гранаду» в чемпионате Испании (1:0) и победил «Ивису» в Кубке страны (2:1).



«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

«Барселона» разбита на «Месталье»! От владения Сетьена не было толку Испанцу предстоит ещё много работы в каталонском клубе.