Влашич: ЦСКА в чемпионате будет биться с «Зенитом» до конца!

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич подвёл итоги заключительного матча первого тренировочного сбора, в котором «армейцы» обыграли австрийский ЛАСК (2:1), а сам хорват отметился дублем.

«Матч с «ЛАСК» был очень тяжёлый, для первого предсезонного сбора это нормально, но ЦСКА по игре был лучше. Да, я забил два мяча в сегодняшнем матче, но это абсолютно не важно. Важно то, что мы победили и были лучшей командой на поле. Возможно, мы показали не совсем тот футбол, который мы любим, но это, потому что мы устали за сбор. Это хороший результат для нас, так как ЛАСК идёт в лидерах австрийского чемпионата и успешно выступает в Лиге Европы, с ними тяжело играть, так как они демонстрируют агрессивный футбол, прессингуют по всему полю, поэтому у нас есть повод быть довольными результатом.

Второй сбор, возможно, будет легче, так как там будет больше матчей и тренировки будут менее интенсивными. Но с другой стороны, игры на сборах – самая тяжёлая тренировка. Нам нужны эти товарищеские матчи, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона. Когда сезон возобновится, мы будем в топ-форме. Верим, что сможем догнать «Зенит», ведь очков между нами не так уж и много, а игр будет достаточно. Они ещё приедут к нам на «ВЭБ-Арену». Мы будем биться до конца!», — приводит слова Влашича пресс-служба ПФК ЦСКА.

ЦСКА завершил первую часть сезона на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. В 20-м туре «армейцы» сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.