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«Аталанта» по количеству забитых мячей в топ-5 лиг Европы уступает только «Ман Сити»

«Аталанта» по количеству забитых мячей в топ-5 лиг Европы уступает только «Ман Сити»
Футбол / Италия 0

В 21-м туре итальянской Серии А «Торино» принимал «Аталанту». Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 0:7.

После семи безответных мячей в ворота туринского клуба, «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини вышла в лидеры чемпионата по голам, забив больше, чем любая другая команда в этом сезоне в итальянской Серии А – 57 мячей в 21 встрече. Это на 18 голов больше, чем «Ювентус», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, сообщает Squawka в «Твиттере».

В пятёрке лучших лиг Европы больше только у английского «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы – 65 мячей в 24 играх.

«Аталанта», набрав 38 очков в 21 туре, занимает 4-е место в итальянской Серии А.

Гасперини – о 7:0 над «Торино»: с такой игрой «Аталанта» могла бы лидировать в Серии А
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