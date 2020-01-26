Морено: на сегодняшний день «Монако» не является худшей командой

Главный тренер «Монако» Роберт Морено дал комментарий после поражения со счётом 1:3 в домашнем матче 21-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом».

«Мы хорошо начали встречу. Первый гол стал катастрофой. Мы продолжили атаковать, но делать это совсем непросто, когда команда уступает со счётом 0:2. Мы плохо распоряжались мячом. Нужно работать, так как во вторник нам предстоит важный матч.

Нам не хватило уровня игры, чтобы делать хорошие передачи и грамотно обороняться. Всё плохое, что происходит на поле, — моя зона ответственности. Мне нужно посмотреть видео, чтобы тщательно всё проанализировать.

На сегодняшний день мы не являемся худшей командой, а после встречи с «ПСЖ» мы не были лучшей. У каждого матча свой контекст, отличный от других. Это моя команда при победах, и ещё больше моя, когда проигрывает.

Продолжим работать, чтобы победить в двух матчах на следующей неделе. Если сможем выиграть, ситуация изменится. Думаю, мои футболисты хороши. Проблема в том, что нам нужно упорно работать, в том числе над действиями в обороне. Должна быть проведена командная работа», — цитирует Морено пресс-служба «Монако».