«Монако» опять взялся за старое. Команда Головина проиграла дома при отвратительной игре

«Монако» сыграл пятый матч в новом году и под руководством нового главного тренера Роберта Морено. Напомним, до этого монегаски прошли в Кубке Франции «Реймс» (2:1) и «Сен-Приве» (3:1), а также дважды встретились с «ПСЖ» в чемпионате (3:3 в гостях и 1:4 дома). В целом первые три недели 42-летний испанец, который прежде никого не возглавлял на клубном уровне, отработал достаточно хорошо, чтобы у Дмитрия Рыболовлева не возникло желания опять набрать Леонарду Жардима.

Головин – абсолютный топ для «Монако». Но ему уже пора врываться в элиту Нужно сделать лишь один шаг: прибавить в уровне принимаемых решений в финальной стадии и конкретике.

В кубковом матче с «Сен-Приве» полузащитник сборной России Александр Головин провёл на поле полтора тайма. Был заменён при счёте 3:0 в пользу «Монако», когда победа гостей уже не вызывала сомнений. Совершил 68 ТТД при 84% успешных, заработав от InStat 251 балл (восьмой результат в команде). Против «Страсбурга» Головин тоже вышел с первых минут – основу монегасков уже просто невозможно представить без россиянина. Между тем, через три дня монагески сыграют дома в 1/8 финала Кубка Франции с «Сент-Этьеном», так что нагрузка на нашего легионера сейчас выпадает большая.

Ноль ударов в створ от «Монако»

На сей раз Головин действовал в схеме 4-2-3-1 на позиции одного из двух опорных полузащитников рядом с Тьемуэ Бакайоко. Сеск Фабрегас держался повыше. Поскольку «Страсбург» играл 4-4-2 с ромбом в середине поля, центрхавам «Монако» было непросто находить свободное пространство для работы с мячом и развития атак. Правда, уже на 1-й минуте Александр заработал опасный штрафной, который мог привести к голевому моменту у ворот Матца Зельса при более удачной подаче.

Ещё пара любопытных эпизодов до перерыва, связанных с Головиным, случились в середине первого тайма. Сначала экс-игрок ЦСКА здорово отработал в обороне, прервав в подкате острый прострел с левого фланга: мяч прилетел как раз в руки голкиперу «Монако». В другом случае сыграло одно из нескольких резких врываний Александра из глубины поля. Если бы Виссам Бен-Йеддер сделал более точную передачу, вложив мяч точно в ногу, российский полузащитник выскочил бы один на один. Вместо этого Головин ограничился неточным ударом из-за штрафной.



Относительную свободу получали фланговые защитники «Монако», но всё, что хозяева выжали до перерыва – момент Бенджамина Хенрихса, который отказался от ухода в «РБ Лейпциг» после смены тренера. Тот же Хенрихс не закрыл Людовика Ажорка, когда забивал «Страсбург». Столь же неудачно сыграл центральный защитник Гильермо Марипан, упустивший автора голевой передачи Кевина Зохи. Монегаски выиграли первый тайм по ударам – 6:4, однако ни разу не пробили в створ (0:3).

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0:3 к 74-й минуте

Атака «Монако» в отсутствие дисквалифицированного Бальде Кейта выглядела беззубо. Команде Морено не хватало слаженных взаимодействий на скорости, а «Страсбург» почти всегда был готов к тому, что предложат хозяева, и ломал их игру. С началом второго тайма стало лишь хуже, поэтому испанский тренер довольно быстро убрал с поля Жила Диаша, который стал плохой заменой Кейта.

Тем не менее вскоре гости забили заслуженный по игре второй гол. «Страсбург» опять разорвал зону поскользнувшегося Хенрихса, после чего Ибраима Сиссоко (тот самый хавбек, на которого претендовал летом «Спартак») ассистировал Адриену Томассону. Марипан в этом эпизоде снова исполнил роль зрителя, купившего билет в первый ряд.



Морено отреагировал на пропущенный мяч ещё двумя заменами в течение трёх минут – отправил на скамейку Хенрихса и Фабрегаса. В результате перестановок Головин передвинулся налево. Вот только «Монако» требовались не только свежие ноги, но и свежие тренерские идеи. Они не просматривались. «Страсбург» организовал тут же третий гол: Стефан Митрович выиграл после углового воздух у Стевана Йоветича.



Только в концовке монегаски стали создавать моменты. Подача Головина с углового завершилась ударом Камиля Глика в перекладину, затем судья мог назначить пенальти в ворота «Страсбурга» за игру рукой Сиссоко, а на 86-й минуте Йоветич сократил разрыв. Гол «Монако» подарил крайне неудачно вынесший мяч защитник.



Второй тайм хозяева проиграли по ударам – 6:7 (в створ – 3:4). Головин заработал самую высокую оценку в составе «Монако» от сайта Sofascore.com – 7,0 балла. В его активе 41 передача при 87% точности, по одному удару, обводке и ключевому пасу, по два отбора и выноса мяча, а также три перехвата. Александр всё возможное для успеха команды, однако его усилий оказалось мало. Монегаски потерпели справедливое поражение. Интересно, о чём думал Жардим, смотря эту игру?