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«Антальяспор» с Кудряшовым обыграл «Денизлиспор» и прервал 11-матчевую серию без побед

«Антальяспор» с Кудряшовым обыграл «Денизлиспор» и прервал 11-матчевую серию без побед
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 19-го тура чемпионата Турции «Денизлиспор» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Денизли Ататюрк» в Денизли и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Голами в составе «Антальяспора» отметились Адис Яхович, ранее выступавший за «Крылья Советов», Пол Мукайро и Густаво Бланко. Таким образом, клуб из Антальи прервал серию без побед в чемпионате Турции, которая длилась на протяжении 11 матчей.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Антальяспор» набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Денизлиспор» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Сивасспор».

Турция - Суперлига. 19-й тур
26 января 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Денизлиспор
Денизли
Окончен
0 : 3
Антальяспор
Анталия
0:1 Яхович – 26'   0:2 Mukairu – 40'   0:3 Бланко – 57'
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