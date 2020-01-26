«Антальяспор» с Кудряшовым обыграл «Денизлиспор» и прервал 11-матчевую серию без побед
В матче 19-го тура чемпионата Турции «Денизлиспор» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Денизли Ататюрк» в Денизли и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Голами в составе «Антальяспора» отметились Адис Яхович, ранее выступавший за «Крылья Советов», Пол Мукайро и Густаво Бланко. Таким образом, клуб из Антальи прервал серию без побед в чемпионате Турции, которая длилась на протяжении 11 матчей.
Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле все 90 минут, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Антальяспор» набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Денизлиспор» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Сивасспор».
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