Облак: «Атлетико» создаёт моменты, но мяч не идёт в ворота

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак дал комментарий после домашнего матча 21-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (0:0).
«Разочарованы, что не взяли три очка и что игра шла не по нашему плану. Нужно оставаться скромными и делать всё возможное, чтобы преуспеть как в индивидуальном плане, так и в командном. Только в таком случае результаты придут и мы поднимемся в турнирной таблице.
Нам нелегко. Хотим побеждать и решать наши проблемы, но всё сложно. Понимаем, что способны на большее, способны побеждать. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда у нас не получается играть так, как хочется. У нас есть голевые моменты, но мяч не идёт в ворота. Надо продолжать усердно работать.
В раздевалке нет разговоров о тренере. Мы хотим вместе с ним становиться лучше и демонстрировать тот футбол, который нравится болельщикам. Хотим подарить фанатам радость. Будем надеяться, что скоро это произойдёт», — приводит слова 27-летнего голкипера AS.
- 26 января 2020
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