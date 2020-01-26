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Фанаты «Нанта» почтили память погибшего Салы перед матчем с «Бордо»

Фанаты «Нанта» почтили память погибшего Салы перед матчем с «Бордо»
Футбол / Франция 0

Болельщики «Нанта» перед матчем Лиги 1 с «Бордо» (0:1) организовали яркий перформанс в память о погибшем бывшем нападающем клуба Эмилиано Сале.

В центре поля фанаты выложили большой портрет игрока, а также по всему стадиону разместили баннеры с его изображением.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нанта».

Сала перешёл из «Нанта» в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно 2019 года. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» € 6 млн за трансфер погибшего Салы, но британский клуб отказывается исполнять это требование.

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