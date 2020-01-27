«Наполи» обыграл «Ювентус» в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии неаполитанский «Наполи» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Маурицио Мариани. Ему ассистировали арбитры на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 63-й минуте автором забитого мяча стал Пётр Зелиньски, который добил в ворота мяч, отражённый голкипером «Ювентуса» после удара Лоренцо Инсинье. На 86-й минуте неаполитанский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лоренцо Инсинье. В концовке разрыв в счёте сократил Криштиану Роналду.
«Наполи», набрав 27 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (51) — на 1-м месте.
В 22-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Фиорентиной». Матч состоится 2 февраля. «Наполи» в гостях встретится с «Сампдорией» (3 февраля).
- 27 января 2020
-
00:54
-
00:50
-
00:40
-
00:36
-
00:26
-
00:24
-
00:12
- 26 января 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:45
-
23:35
-
23:24
-
23:10
-
22:39
-
22:37
-
22:27
-
22:17
-
22:13
-
22:02
-
21:53
-
21:52
-
21:42
-
21:25
-
21:13
-
20:49
-
20:37
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:49
-
19:40
-
19:25
-
19:22