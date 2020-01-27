«Наполи» обыграл «Ювентус» в Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии неаполитанский «Наполи» обыграл «Ювентус» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Маурицио Мариани. Ему ассистировали арбитры на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 63-й минуте автором забитого мяча стал Пётр Зелиньски, который добил в ворота мяч, отражённый голкипером «Ювентуса» после удара Лоренцо Инсинье. На 86-й минуте неаполитанский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лоренцо Инсинье. В концовке разрыв в счёте сократил Криштиану Роналду.

«Наполи», набрав 27 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (51) — на 1-м месте.

В 22-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Фиорентиной». Матч состоится 2 февраля. «Наполи» в гостях встретится с «Сампдорией» (3 февраля).