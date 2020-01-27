Гаттузо — после победы над «Ювентусом»: приду домой и буду думать о проигрыше «Фиорентине»
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:1).
«Сегодня я приду домой и продолжу думать о поражении от «Фиорентины». Мы победили две хорошие команды, здорово. Но мы всё ещё в ужасном положении, и нам предстоит долгий путь. Я поздравляю парней с работой, которую они проделали за последние семь дней, но мы должны продолжать в том же духе. Останавливаться нельзя, фокус на команде должен быть 24 часа в сутки.
Мы сегодня не преуспели во владении мячом, но гораздо лучше сыграли в перехватах и опеке. Гол Роналду меня разозлил, потому что мы не можем позволить себе упустить что-либо в данный момент», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
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