Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести «Ньюкасл»

«Ньюкасл» может обрести нового владельца в ближайшее время. Клуб может приобрести суверенный фонд Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.
Нынешний хозяин Майк Эшли владеет клубом уже 13 лет и сообщал о том, что готов продать клуб за приемлемую цену.
По информации источника, стоимость сделки оценивается в € 400 млн. Нынешний владелец «Ньюкасла», и инвесторы из Саудовской Аравии ещё не достигли окончательного соглашения, но надеются достичь компромисса на этой неделе.
Сообщается, что новым президентом клуба станет бин Сальмана, которого раньше связывали с покупкой «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что клуб получит серьёзные деньги на трансферы в ближайшие два года — более € 200 млн.
«Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 30 очков в 24 турах чемпионата.
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