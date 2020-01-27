Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести «Ньюкасл»

Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести «Ньюкасл»
Футбол / Англия 0

«Ньюкасл» может обрести нового владельца в ближайшее время. Клуб может приобрести суверенный фонд Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

Нынешний хозяин Майк Эшли владеет клубом уже 13 лет и сообщал о том, что готов продать клуб за приемлемую цену.

По информации источника, стоимость сделки оценивается в € 400 млн. Нынешний владелец «Ньюкасла», и инвесторы из Саудовской Аравии ещё не достигли окончательного соглашения, но надеются достичь компромисса на этой неделе.

Сообщается, что новым президентом клуба станет бин Сальмана, которого раньше связывали с покупкой «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что клуб получит серьёзные деньги на трансферы в ближайшие два года — более € 200 млн.

«Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 30 очков в 24 турах чемпионата.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020