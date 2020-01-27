Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести «Ньюкасл»

«Ньюкасл» может обрести нового владельца в ближайшее время. Клуб может приобрести суверенный фонд Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.

Нынешний хозяин Майк Эшли владеет клубом уже 13 лет и сообщал о том, что готов продать клуб за приемлемую цену.

По информации источника, стоимость сделки оценивается в € 400 млн. Нынешний владелец «Ньюкасла», и инвесторы из Саудовской Аравии ещё не достигли окончательного соглашения, но надеются достичь компромисса на этой неделе.

Сообщается, что новым президентом клуба станет бин Сальмана, которого раньше связывали с покупкой «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что клуб получит серьёзные деньги на трансферы в ближайшие два года — более € 200 млн.

«Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 30 очков в 24 турах чемпионата.