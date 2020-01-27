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Зидан: лидерство «Реала» в Примере ничего не меняет

Зидан: лидерство «Реала» в Примере ничего не меняет
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

«Наше лидерство в таблице ничего не меняет. Нам нужно продолжать делать то, что нам хорошо удаётся. Сезон – долгий и трудный.

Что касается «Вальядолида», это был трудный матч с трудным соперником. До встречи с нами они проиграли дома лишь однажды и сейчас выступают очень здорово. Нам было важно одержать победу», — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» набрал 46 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «Вальядолида» осталось 22 очка, команда занимает 16-е место.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Расписание матчей Примеры

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