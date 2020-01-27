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Глушаков объяснил решение станцевать лезгинку на свадьбе

Глушаков объяснил решение станцевать лезгинку на свадьбе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о видео, на котором исполняет лезгинку на свадьбе у партнёра по команде – нападающего Магомеда Митришева.

«У Магомеда была свадьба, так что надо было станцевать. А из команды никто не вышел, даже ребята из Чечни. Попросили меня – я и попробовал. Это же праздник, должно быть весело! Не то чтобы я долго её учил, просто до этого посмотрел, как танцуют другие. Лечи Садулаев и Арсен Адамов научили нескольким движениям и сказали: «Покажи, что умеешь». Я так и сделал», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Видео с танцем Глушакова доступно на «Чемпионате».

Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года из московского «Спартака». В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 14 матчах, отметившись 1 голом и получив 3 жёлтые карточки.

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку
Бывшему капитану «Спартака» исполнилось 33 года.
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