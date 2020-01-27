Глушаков объяснил решение станцевать лезгинку на свадьбе

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о видео, на котором исполняет лезгинку на свадьбе у партнёра по команде – нападающего Магомеда Митришева.
«У Магомеда была свадьба, так что надо было станцевать. А из команды никто не вышел, даже ребята из Чечни. Попросили меня – я и попробовал. Это же праздник, должно быть весело! Не то чтобы я долго её учил, просто до этого посмотрел, как танцуют другие. Лечи Садулаев и Арсен Адамов научили нескольким движениям и сказали: «Покажи, что умеешь». Я так и сделал», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Видео с танцем Глушакова доступно на «Чемпионате».
Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года из московского «Спартака». В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 14 матчах, отметившись 1 голом и получив 3 жёлтые карточки.
- 27 января 2020
-
14:51
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:57Сергей Юран возглавил «Химки» Эксклюзив
-
13:51
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
11:37
-
11:19
-
11:18
-
10:54
-
10:54
-
10:42
-
10:18
-
10:03
-
09:53
-
09:32
-
09:30
-
09:10
-
07:06
-
03:00
-
02:44
-
02:02
-
00:54